Жители пяти районов Кубани сообщили об апрельском снегопаде

Жители Апшеронского, Белореченского, Курганинского, Лабинского районов Кубани и Армавира сообщили в социальных сетях об апрельском снегопаде. Соответствующие публикации появились в местных Telegram-каналах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Согласно данным Краснодарского ЦГМС, 9 апреля в регионе наблюдаются дожди с мокрым снегом, а в горных районах возможны снегопады. Автомобилистов, сменивших зимнюю резину, призвали временно воздержаться от использования личного транспорта.

Температура воздуха ночью в регионе варьируется от 0 до 5°C, в отдельных местах прогнозируются заморозки до -4°C. Дневная температура составит от 3 до 8°C. На дорогах возможно образование гололедицы, а в горных районах ожидается налипание мокрого снега на проводах и деревьях.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в штормовое предупреждение о заморозках в крае было продлено до 13 апреля.

Анна Гречко