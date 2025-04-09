МВД Кубани призывает не спекулировать на теме гибели полицейского в Краснодаре

Главное управление МВД по Кубани призвало представителей СМИ и пользователей соцсетей воздержаться от спекуляций и распространения непроверенной информации в связи с гибелью полицейского в Краснодаре. Соответствующее обращение опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По данным правоохранителей, трагедия произошла 8 апреля. Скончался сотрудник, временно исполнявший обязанности начальника дежурной части Отдела полиции Центрального округа краевой столицы. В МВД отметили, что специалист зарекомендовал себя как надежный, профессиональный и отзывчивый человек.

Ранее в СМИ появились сообщения, что начальник дежурной части покончил с собой. По информации интернет-портала 93.RU, инцидент произошел в автомобиле около здания УМВД по Центральному округу Краснодара.

Краевое МВД инициировало служебное расследование для выяснения обстоятельств произошедшего. Руководство УМВД по Краснодару выразило соболезнования семье и близким погибшего сотрудника.

Анна Гречко