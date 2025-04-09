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Сотрудника ФСИН обвинили в получении взятки за передачу телефона в СИЗО

Бывший сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний задержан за получение взятки. Об этом сообщает управление Следственного комитета по Ростовской области.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По версии следствия, в феврале 2025 года подозреваемый получил от женщины взятку в размере 40 тыс. руб. Взамен она просила передать мобильный телефон ее супругу, который находился в одном из следственных изоляторов Ростова.

Об этом стало известно коллегам подозреваемого из УСБ ГУФСИН России по Ростовской области. Он задержан, ему предъявлено обвинение. Следователем в суд направлено ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения.

Сергей Иванов

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