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Главврач Нижнекамской ЦРБ предстал перед судом за превышение полномочий

Главный врач Нижнекамской центральной районной больницы (ЦРБ) Руслан Валеев предстал перед Советским судом Казани по обвинению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает корреспондент «Ъ Волга-Урал» из зала заседания.

Фото: Дарья Сайфиева, Коммерсантъ

Фото: Дарья Сайфиева, Коммерсантъ

Ранее стало известно, что Руслан Валеев и совладелец аффилированной организации были задержаны, их привезли в Казань. Вопросы у следствия также возникли к одному из главных внештатных специалистов Минздрава Татарстана.

До этого в Нижнекамской ЦРБ работали правоохранительные органы.

Диана Соловьёва

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