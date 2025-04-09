Главврач Нижнекамской ЦРБ предстал перед судом за превышение полномочий

Главный врач Нижнекамской центральной районной больницы (ЦРБ) Руслан Валеев предстал перед Советским судом Казани по обвинению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает корреспондент «Ъ Волга-Урал» из зала заседания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дарья Сайфиева, Коммерсантъ Фото: Дарья Сайфиева, Коммерсантъ

Ранее стало известно, что Руслан Валеев и совладелец аффилированной организации были задержаны, их привезли в Казань. Вопросы у следствия также возникли к одному из главных внештатных специалистов Минздрава Татарстана.

До этого в Нижнекамской ЦРБ работали правоохранительные органы.

Диана Соловьёва