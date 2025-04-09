Половину сделок с недвижимостью в Ростовской области совершают военные

На военных в Ростовской области приходится 40-50% от всех межрегиональных сделок с недвижимостью, сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на директора центра «Алекс» Александра Коночкина. Подобная динамика обусловлена дислокацией в Ростове-на-Дону штаба военного округа, где значительная часть военнослужащих проходит службу на контрактной основе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Они видят, что регион экономически развивается, здесь много учебных заведений. В то же время цены на квартиры намного ниже, чем в Москве. Много покупателей из Луганска, Донецка и Крыма. Хотя основная масса все же из северных регионов страны»,– рассказал господин Коночкин.

Эксперт сообщил, что за последний год доля межрегиональных сделок в общем количестве в Ростовской области выросла на 15%. У военных – отставников в приоритете вторичное жилье. Покупатели из других регионов в большей части приобретают недвижимость в инвестиционных целях – 43%, для поступления в высшие учебные заведения – в 25%, для смены климата – 17%, по причине перевода по работе – 15%.

Основным конкурентом Ростовской области в сегменте межрегиональных сделок на юге специалисты по недвижимости считают Краснодарский край.

Валентина Любашенко