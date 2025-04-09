Вячеслав Гладков: в апреле белгородские аграрии из приграничья получат 94 млн

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в апреле фермерам из приграничья выплатят 94 млн руб. Эти средства предусмотрены для переезда и начала нового дела в более безопасных районах. Всего в рамках субсидии запланировано 150 млн руб. из регионального бюджета.

Кроме основных выплат, фермерам также компенсируют ущерб от обстрелов. Оставшиеся средства будут распределены в мае по новым заявкам.

В декабре 2024 года стало известно, что порядка 20 фермеров и малых сельхозпредприятий из приграничных районов Белгородской области могут рассчитывать на гранты на 150 млн руб. в сумме. Так, бюджет полностью покроет стоимость проекта без необходимости софинансирования от фермеров. Также срок обязательств по производству сельхозпродукции сокращен до трех лет вместо стандартных пяти. Кроме того, не требуется создание дополнительных постоянных рабочих мест.

Анна Швечикова