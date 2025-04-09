На Кубани себестоимость строительства жилья выросла за год на 60%

Себестоимость строительства жилья в Краснодарском крае выросла на 50–60% за год, заявила коммерческий директор застройщика СК «Семья» Ангелина Радько на конференции «Инвестиции в недвижимость юга России: тренды и перспективы», организованной «Коммерсантъ Юг России» в рамках Всероссийского жилищного конгресса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

«Некоторые ждут падения цены квадратного метра жилья. Этого не произойдет. Себестоимость настолько выросла, что мы не можем позволить себе снизить стоимость "квадрата" и продавать в минус»,— отметила госпожа Радько.

Рост себестоимости она связывает с удорожанием строительных материалов и кредитования, а также увеличением расходов на оплату труда.

Андрей Куценко, Наталья Решетняк