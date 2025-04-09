На Кубани штормовое предупреждение о заморозках продлили до 13 апреля

В Краснодарском крае продлили штормовое предупреждение о заморозках с 10 по 13 апреля. Согласно информации ФГБУ СЦГМС ЧАЛА, в ночные и утренние часы в указанный период на большей части территории региона температура воздуха понизится до -3°С, а в предгорных районах — до -6°С.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Метеорологи предупреждают, что неблагоприятные погодные условия могут повредить сельскохозяйственные культуры, особенно цветки и завязи косточковых и семечковых плодовых деревьев, а также теплолюбивые растения.

Специалисты советуют аграриям и владельцам частных приусадебных хозяйств заблаговременно защитить посадки. Среди рекомендованных методов защиты — использование полимерной пленки, нетканого материала, соломы, а также материалов с низкой теплопроводностью, таких как пузырчатая пленка или гофрированная бумага.

Анна Гречко