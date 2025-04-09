Кремль назвал недопустимым задержание сотрудницы МИД РФ во Франции

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что задержание во Франции сотрудницы МИД России еще больше усугубляет отношения двух стран. Кремль считает действия французских властей недопустимыми. О задержании сегодня, 9 апреля, сообщило российское дипведомство. По данным МИД, его сотруднице вовремя не выдали визу, но спустя сутки ей все же разрешили въезд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По словам господина Пескова, действия Франции противоречат всем ее обязательствам, взятым в рамках Венской конвенции. Пресс-секретарь утверждает, что к сотруднице российского МИДа после задержания на протяжении «длительного времени» не допускали представителей консульской службы РФ в Париже.

«Это совершенно недопустимые действия... Конечно, подобные действия Франции мы осуждаем и считаем их по отношению к нашим представителям, нашим дипломатам непозволительными и недопустимыми»,— прокомментировал представитель Кремля во время пресс-колла.

МИД России заявил, что после задержания у сотрудницы российского дипведомства изъяли компьютер и телефон, и она сутки провела в пограничной зоне. Для объяснения ситуации в российский МИД вызвали посла Франции в Москве. В МИД заверили, что «оставлять это без последствий не намерены». МИД Франции пока не комментировал ситуацию.