Билет на «Комету» из Сочи в Анапу обойдется в 10,5 тысячи рублей

Скоростной пассажирский катамаран «Комета» с 15 мая 2025 года начнет курсировать между Анапой и Сочи с дополнительными остановками в Геленджике, Туапсе и Лазаревском. Стоимость проезда по полному маршруту составит 10,5 тыс. руб. для взрослого пассажира, сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Путешествие из Сочи в Геленджик обойдется в 7,3 тыс. руб. Для детей до 12 лет предусмотрены специальные тарифы — 5,4 тыс. и 3,7 тыс. руб. соответственно. Льготные категории пассажиров смогут приобрести билеты примерно на 1 тыс. руб. дешевле.

В предыдущем году морские перевозки осуществлялись по другим маршрутам. «Комета Ялта» курсировала между Сочи и Анапой, проработав чуть больше месяца и перевезя более 5 тыс. человек. «Комета Севастополь» обслуживала линию «Новороссийск — Геленджик — Сочи», перевезя за полгода около 30 тыс. пассажиров.

В 2025 году было принято решение связать между собой наиболее популярные морские курорты для удобства туристов и местных жителей, которые смогут с комфортом добираться до аэропорта или совершать водные экскурсии.

Тип судна для нового маршрута пока не раскрывается. Однако, по имеющимся данным, планируется задействовать «Комету 120М» пассажировместимостью до 120 человек. Сейчас построено пять единиц данного типа. Два судна уже работают на черноморских маршрутах.

Нурий Бзасежев