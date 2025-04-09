В Оренбуржье руководителя учреждения для инвалидов и престарелых обвиняют в превышении полномочий
Прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу в отношении руководителя госучреждения Октябрьского района, оказывающего услуги престарелым и инвалидам. Ему инкриминируется совершение преступления по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекших существенное нарушение прав граждан, совершенное из иной личной заинтересованности), сообщает прокуратура Оренбуржья.
Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ
По версии следствия, осенью прошлого года «обвиняемый самовольно и неправомерно изъял свыше 60 тыс. руб. у двух получателей социальных услуг в связи с наличием у них незначительной задолженности перед учреждением». Деньги удержаны из страховой пенсии по инвалидности и ежемесячной денежной выплаты.
В прокуратуре отмечают, что деньги вернули потерпевшим. Уголовное дело направлено в суд.