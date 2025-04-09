Отставку главы Исаклинского района обосновали конфликтом интересов

Суд изменил основание для увольнения Валерия Ятманкина с поста главы администрации Исаклинского района Самарской области. Решение принято по иску прокуратуры. Постановление не вступило в силу. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Перед этим контрольный орган выяснил, что с 2020-го по 2024-й годы Валерий Ятманкин руководил местной комиссией по поддержке агропроизводителей, которая неоднократно согласовывала предоставление субсидий брату бывшего главы района, индивидуальному предпринимателю. Также экс-чиновник объявлял предостережения своему родственнику в рамках государственного экологического контроля.

Валерий Ятманкин должен был уведомить собрание районных представителей о возможном конфликте интересов, но не сделал этого. После этого прокуратура потребовала через суд уволить главу района. Но еще до окончания судебного процесса экс-чиновник написал заявление об увольнении по своему желанию, и собрание районных представителей приняло его отставку. В связи с этим контрольный орган подал в суд новый иск и потребовал изменить основание для отставки бывшего главы Исаклинского района.

Валерий Ятманкин возглавлял Исаклинский район более 17 лет, с сентября 2007-го до 1 февраля 2025 года. В настоящее время обязанности главы района исполняет Александр Иванов.

Георгий Портнов