В Перелюбском районе намерены отремонтировать три дорожных объекта

В Перелюбском районе Саратовской области ожидается ремонт трех дорожных объектов. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства дорожного хозяйства.

Речь идет о Мостовом переулке, обходе Перелюба и автодороге «Перелюб — Иваниха». Эти объекты входят в перечень нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На Мостовом переулке работы стартуют в текущем месяце, по остальным ведутся торги.

В соответствии с контрактом автодорогу «Перелюб — Иваниха» приведут в нормативное состояние на протяженности 5,6 км в 2025-2026 году. Специалисты выполнят работы в несколько этапов.

Павел Фролов