Больницы Кубани получили свыше 500 единиц современного медоборудования

Больницы Краснодарского края получили более 500 единиц нового медицинского оборудования. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр здравоохранения региона Евгений Филиппов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Евгения Филлипова Фото: Telegram-канал Евгения Филлипова

Обновление медицинской аппаратуры проводится в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Программа направлена на модернизацию первичного звена здравоохранения.

Среди нового оборудования — современная лапароскопическая система, установленная в Калининской районной больнице.

«Лапароскопия – это минимально инвазивный метод хирургического вмешательства, который позволяет проводить операции через небольшие разрезы. Лапароскопические операции характеризуются меньшей травматичностью тканей, минимальным кровотечением и сниженным риском инфекционных осложнений, что способствует быстрому возвращению пациентов к активной жизни»,— пояснил господин Филиппов.

По словам главного врача медицинского учреждения, новое оборудование предоставляет хирургам возможность выполнять сложные операции без излишних разрезов.

Анна Гречко