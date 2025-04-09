Два саратовских ИП устранили нарушения по требованию прокуратуры

Ртищевская межрайонная прокуратура в ходе проверки обнаружила грубые нарушения ветеринарно-санитарных требований двумя индивидуальными предпринимателями (ИП). Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства Саратовской области.

Проверочные мероприятия проводились с участием специалистов Роспотребнадзора и Россельхознадзора. Указанные ИП занимаются производством и реализацией продукции животного происхождения.

Среди нарушений отсутствие протоколов аккредитованных лабораторий о проведении контроля качества и безопасности готовой продукции. Специалисты выявили нарушения и в документах, подтверждающих санитарное состояние работников.

По итогам проверочных мероприятий прокуратура внесла ИП представления, направила в Роспотребнадзор материалы для решения вопроса о возбуждении дел об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ. Должностных лиц привлекли к административной ответственности, ИП устранили нарушения.

Павел Фролов