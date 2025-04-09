Продажи алкоголя на Кубани упали на четверть в начале 2025 года

В Краснодарском крае зафиксировали снижение продаж алкогольной продукции на 18 млн л в первом квартале 2025 года, при этом доходы от выдачи лицензий сократились на 11,9%. Об этом сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на региональный департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Поступления в краевой бюджет от выдачи лицензий на продажу алкоголя составили 41,5 млн руб. За отчетный период ведомство выдало 218 новых лицензий, продлило 270 и переоформило 350 действующих разрешений.

Среднедушевое потребление алкоголя в регионе сократилось с 14,6 до 11,5 л на человека. Спад затронул все категории алкогольной продукции: реализация крепкого алкоголя уменьшилась на 7,2%, игристых вин — на 11,5%, тихих вин — на 16,8%, пивной продукции — на 22,7%.

Сейчас на территории Краснодарского края действует более 12,5 тыс. торговых точек, реализующих алкоголь, включая свыше 9,5 тыс. объектов розничной торговли и более 3 тыс. заведений общественного питания.

Анна Гречко