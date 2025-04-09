В Татарстане задержали подозреваемого в хищении 44 млн рублей у двадцати женщин

Мужчина, подозреваемый в хищении 44 млн руб. у двадцати женщин, задержан полицейскими Татарстана. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

По версии следствия, мужчина представлялся успешным бизнесменом в автомобильной сфере и после знакомства с женщинами оказывал им услуги по ремонту машин или получению ипотеки. Затем он рассказывал о проблемах в бизнесе и просил одолжить деньги. Одолженные средства он не возвращал.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Ранее судимый подозреваемый заключен под стражу.

Дарья Сайфиева