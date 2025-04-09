В Оренбуржье устанавливают обстоятельства ДТП с тремя автомобилями, в котором погиб человек

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП, произошедшего на 27 км автодороги «Орск — Шильда — граница Челябинской области» недалеко от п. Новоорск. Об этом сообщает полиция Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, 67-летний водитель автомобиля «Лада» двигался со стороны поселка Новоорск в сторону Орск. Он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с хлебным фургоном, который двигался на встречу. Хлебным фургоном управлял 53-летний житель Новоорского района. После столкновения «Лада» столкнулась с обгоняемым автомобилем «Шкода Рапид» под управлением 46-летней жительницы Орска. В результате «Лада» съехала в кювет с последующим опрокидыванием, хлебный фургон опрокинулся на проезжей части.

От полученных травм водитель автомобиля «Лада» скончался на месте, 31-летний пассажир фургона с ушибами доставлен в лечебное учреждение.

Руфия Кутляева