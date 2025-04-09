Мокрый снег и гололедицу пообещали петербуржцам 9 апреля

В Петербурге 9 апреля ожидается облачная с прояснениями погода. Днем, по данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», осадки в виде снега и мокрого снега, местами переходящего в дождь.

Ветер днем северо-западный, северный умеренный, в прибрежных же районах ожидаются порывы сильного. Температура воздуха днем будет находиться на уровне +2...+4 градусов.

На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет понижаться.

Накануне «Ъ-СПб» писал, что в местном МЧС горожан предупредили о порывах ветра до 15 метров в секунду 9 апреля.

Дарья Астанина