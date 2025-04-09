Ночью над Черноземьем уничтожили 27 беспилотников

За ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили над Россией 158 беспилотников, в том числе 11 над Воронежской областью, десять — над Курской, пять — над Белгородской и один — над Орловской. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев уточнил, что БПЛА ликвидировали в шести районах. Предварительно, никто не пострадал. С 18:20 8 апреля до 8:55 9 апреля в регионе действовала угроза удара дронов.

Глава Орловской области Андрей Клычков также рассказал, что в результате ночной атаки последствий не установлено. На месте работают оперативные службы.

Оперштаб Курской области подтвердил данные оборонного ведомства. С 22:48 8 апреля до 8:40 9 апреля в регионе действовала опасность удара БПЛА. Белгородские власти отдельно не прокомментировали атаку. С 18:13 8 апреля до 8:43 9 апреля там также предупреждали о возможных ударах беспилотников.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Алина Морозова