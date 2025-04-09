Жителей Адыгеи предупредили об опасном налипании снега

Главное управление МЧС России по Адыгее объявило экстренное предупреждение из-за сильного налипания мокрого снега. О предостережении сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«По данным Северо-кавказского УГМС, утром, днем и до конца суток 9 апреля на территории Республики Адыгея ожидается сильное налипание мокрого снега»,— говорится в официальном сообщении.

Спасатели призывают местных жителей соблюдать меры предосторожности на улице и держаться подальше от деревьев и рекламных конструкций. Особое внимание рекомендуется обращать на состояние линий электропередачи.

В регионе возможны сбои в работе систем энерго-, газо-, водо- и теплоснабжения.

Анна Гречко