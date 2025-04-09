Компания из Архангельска займется вывозом ТКО на Кубани

Приказом министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края ООО «Южный региональный оператор» получило статус регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Староминской зоне, которая объединяет семь муниципалитетов: Староминский, Ейский, Каневской, Щербиновский, Кущевский, Ленинградский и Крыловский районы. Компания также займется вывозом ТКО в Новороссийске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Решетняк / «Ъ-Кубань» Фото: Наталья Решетняк / «Ъ-Кубань»

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Южный региональный оператор» (прежние название «Архангельский региональный оператор» и «Аксай-Экоград») зарегистрировано в 2016 году в Архангельске, в марте юрлицом принято решение об изменении места нахождения на город Аксай Ростовской области. Бенефициаром является Виктория Жмурина. Выручка общества в 2024 году составила 183 млн руб., чистая прибыль — 5 млн руб.

Лия Пацан