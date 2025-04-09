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Житель Ростовской области обвиняется в крупном мошенничестве в Анапе

Анапская межрайонная прокуратура передала в городской суд уголовное дело в отношении 43-летнего директора компании из Ростовской области. Его обвиняют в мошенничестве с причинением значительного ущерба в сфере предпринимательской деятельности, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

По данным следствия, руководитель заключил договор на поставку товарно-материальных ценностей с предпринимателем и получил предоплату в размере 2,6 млн руб. После получения денег обвиняемый не выполнил договорные обязательства, а средства присвоил.

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией указанной статьи, составляет пять лет.

Наталья Решетняк

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