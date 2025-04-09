Росморпорт требует восстановить противорадиационное укрытие на территории НМТП

ФГУП «Росморпорт» подало иск к ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП) с требованием привести защитное сооружение — помещение противорадиационного укрытия (ПРУ) — в состояние готовности. Дело рассматривает Арбитражный суд Краснодарского края, пишет «Ъ-Новороссийск».

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Предварительное судебное заседание назначено на 28 апреля.

Противорадиационное укрытие предназначено для защиты людей от воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном заражении местности.

В феврале Новороссийский комбинат хлебопродуктов (НКХП) проиграл иск к региональному управлению Росимущества о списании аварийного защитного сооружения гражданской обороны на 300 человек.

Наталья Решетняк