Каждый пятый житель Челябинской области опасается увольнения

Среди работников Челябинской области в начале 2025 года 18% ощущают риск увольнения. Среди россиян этого опасаются 16,3% трудоустроенных, сообщает hh.ru.

Чаще всего по стране о риске увольнения работодателем говорили соискатели 55 лет и старше — 20,6% из них считают его крайне высоким. Однако, отмечают в hh.ru, за последние несколько месяцев ситуация изменилась в лучшую сторону: в четвертом квартале 2024 года страх потерять работу был у 23,5% таких сотрудников. Снизилась и доля респондентов с подобными опасениями среди соискателей в возрасте до 18 лет — с 23% в до 16,4%. Однако усилились риски среди соискателей 25–34 лет — 15,6% из них ощущают угрозу увольнения вместо 13,7% в конце прошлого года.

Среди профессий наиболее остро страх потерять работу ощущают маркетологи и специалисты по рекламе (21,6%. На втором месте оказались HR-менеджеры (20,2%), на третьем — IT-специалисты (20,1%). Максимальная же доля респондентов, которые не опасаются быть уволенными, наблюдается среди представителей профессиональных сфер «Спорт, салоны красоты» (85,1% не боятся потерять работу), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (82,6%) и «Медицина, фармацевтика» (81%).

Виталина Ярховска