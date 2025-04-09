Жителей Югры и Тюменской области внесли в список террористов и экстремистов

Двух жителей Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) и Тюменской области Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов, следует из информации из базы данных ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Так, в список попали 48-летний житель Сургута (ХМАО-Югра) Константин Симченко и 35-летний житель Тюменской области Дмитрий Панков. Причины внесения их в реестр неизвестны.

Напомним, в конце 2024 года Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов уральского пиарщика Ярослава Ширшикова, осужденного на пять лет колонии по делу об оправдании терроризма, и бывшего депутата городской думы Екатеринбурга Евгения Боровика.

Ирина Пичурина