Скидки на вторичное жилье в Челябинске снизились до 5%

В первом квартале 2025 года в среднем скидки на готовые квартиры в Челябинске составили 5%, что меньше на 0,3% по сравнению с четвертым кварталом 2024-го. По стране этот показатель находится на уровне 4,6%, сообщает «Яндекс Недвижимость».

Собственников, готовых к скидкам, становится немного меньше: если в четвертом квартале 2024 года доля объявлений, цена в которых снижалась, в Челябинске составляла в среднем 58,8%, то на первый квартал 2025-го таких лотов было уже 56,1% от общего числа. Растет и количество предложений с повышением стоимости — с 6,3% от общего числа в конце 2024 года до 8,2% в начале текущего. Как отмечают в «Яндекс Недвижимости», это связано с уровнем ставок по ипотеке, которые стали немного снижаться на фоне фиксации ключевой ставки в 21%. Предположительно, в ближайшие месяцы будет постепенно сокращаться количество объявлений со скидкой по всей стране.

Срок экспозиции квартиры в Челябинске при этом вырос на 9%, до 113 дней. Дольше всего по стране предложения о продаже вторичного жилья оставались активными в Волгограде (+6% к четвертому кварталу 2024 года до 137 дней), Новосибирске (+13% до 131 дня) и Краснодаре (+5% до 123 дней). Менее ста дней экспозиция составляла в Казани (83) и Омске (85).

Виталина Ярховска