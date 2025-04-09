Вице-губернатор Кубани представил арабским инвесторам потенциал региона

Делегация Краснодарского края во главе с вице-губернатором Александром Руппелем провела переговоры с региональным генеральным директором AD Ports Group Абдул Азизом Аль Шамси на международном форуме AIM Congress 2025 в Абу-Даби, обсудив возможности инвестирования в портовую инфраструктуру и развитие товарооборота между регионом и ОАЭ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«На территории Краснодарского края расположены девять незамерзающих морских портов, которые в совокупности обеспечивают 30 процентов всех внешнеторговых грузов России. У нас накоплен большой опыт локализации предприятий иностранных инвесторов в различных сферах»,— отметил господин Руппель.

Вице-губернатор представил инвестиционные решения, способные дополнить глобальную логистическую сеть AD Ports Group. Среди них — площадки для терминальной инфраструктуры, индустриальных зон и экспортно ориентированных логистических центров вблизи морских узлов. Предложения касались не только перспективных направлений для инвестирования, но и развития товарооборота между Краснодарским краем и ОАЭ.

«У нас масштабные мощности в промышленности, сельском хозяйстве и агропереработке. Мы ведущий производитель продукции сельского хозяйства в стране, занимаем первое место в России по производству риса, молока, сахара. Краснодарский край — один из крупнейших производителей химических удобрений»,— отметил Александр Руппель.

По словам Абдул Азиза Аль Шамси, AD Ports Group является ключевым оператором портов, логистических и промышленных зон в ОАЭ: «Мы представляем портфель интегрированных предприятий, которые обеспечивают все возможности международной торговли. Сейчас это пять основных кластеров — управление портовой инфраструктурой, морские перевозки, логистика, IT-разработки и организация экономических зон с перечнем преференций для бизнеса. Наш штат насчитывает 10 тысяч сотрудников, мы представлены в 40 странах, количество портов в нашем управлении приближается к 30 — не только в ОАЭ, но и за рубежом».

В ходе встречи стороны наметили перспективные направления сотрудничества и подтвердили взаимную заинтересованность в продолжении переговоров и предметной проработке потенциального партнерства.

Лия Пацан