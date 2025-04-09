В Кургане 16 домов остались без воды из-за аварии

Для устранения аварии на сетях водопровода рядом с домом №20Д по бульвару Мира без холодного водоснабжения остались 16 жилых домов и соцобъектов. Об этом сообщает пресс-служба АО «Водный союз».

Воду отключили в некоторых домах на улицах Пугачева, Гайдара, Космонавтов, Бородина, Челябинской, а также на бульваре Мира. Кроме того, воды нет в детском саду №117, школе №44, областном социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних и котельной №16. Работает бригада «Водного союза»..

Виталина Ярховска