Власти Кубани подали иск о сохранении памятника «Непокоренным» в Новороссийске

Арбитражный суд Краснодарского края принял к рассмотрению иск администрации региона в лице управления госохраны объектов культурного наследия к управлению культуры Новороссийска. Истец требует организовать в шестимесячный срок научно-исследовательские и проектные работы по сохранению памятника «Непокоренным» в селе Цемдолина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: admnvrsk.ru Фото: admnvrsk.ru

Мемориал имеет федеральное значение и находится под охраной государства. Дата судебного заседания пока не определена.

Памятник «Непокоренным» располагается в Цемдолине примерно в 100 метрах от обочины дороги. Монумент возведен на месте массового расстрела жителей Новороссийска в 1942–1943 годах. Мемориал представляет собой 20-метровую восьмигранную стелу. У основания установлена скульптурная композиция: полулежащий, но с гордо поднятой головой пожилой бородатый мужчина, женщина-мать, обнимающая ребенка. Открытие памятника состоялось 29 сентября 1963 года.

Наталья Решетняк