На Кубани изменили правила электронных обращений в органы власти

С 8 апреля 2025 года в России вступили в силу изменения в федеральный закон о порядке рассмотрения обращений граждан, согласно которым письма на электронную почту госорганов больше не считаются официальными обращениями и не подлежат рассмотрению. Нововведения распространяются на ряд регионов РФ, включая Краснодарский край, сообщает пресс-служба администрации региона.

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«Эта инициатива нацелена на борьбу с анонимными обращениями и массовыми спам-рассылками на электронные почтовые ящики государственных органов. В настоящее время множество электронных обращений не являются реальными сообщениями граждан. Эти письма создают ненужную нагрузку на систему и мешают эффективной обработке действительно значимых запросов»,— отметил руководитель департамента информатизации и связи Краснодарского края Станислав Завальный.

По новым требованиям рассматриваться будут только те электронные обращения, которые граждане направили через портал Госуслуги или другие информационные системы с возможностью идентификации и аутентификации пользователя, а также через интернет-приемные на официальных сайтах государственных структур.

Гражданам по-прежнему доступны традиционные способы связи с госорганами: отправка обращения по обычной почте, личное посещение приемной или звонок по телефону.

Ответ на обращение будет направлен по тому же каналу, через который оно поступило: в личный кабинет на Госуслугах или в другую информационную систему. На электронную почту ответ может прийти только в том случае, если заявитель специально указал это в своем обращении.

В Краснодарском крае за 2024 год через платформу обратной связи на Госуслугах зарегистрировали более 187 тыс. обращений. Сейчас к сервису подключены свыше 6 тыс. государственных организаций и ведомств региона. Воспользоваться сервисом можно на едином портале, в приложении «Госуслуги. Решаем вместе» или при помощи виджетов на сайтах и в социальных сетях органов власти.

Анна Гречко