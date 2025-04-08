«Абрау-Дюрсо» увеличила чистую прибыль до 1,15 млрд рублей в 2024 году

Компания «Абрау-Дюрсо», производящая игристые и тихие вина, увеличила чистую прибыль по РСБУ в 2024 году до 1,15 млрд руб., что на 6,7% превышает показатели предыдущего года (1,08 млрд руб.). Об этом сообщает «Ъ-Новороссийск» со ссылкой на данные годовой отчетности предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Выручка компании снизилась на 25% и составила 329,3 млн руб. Себестоимость продаж выросла на 22%, до 446,8 млн руб.

Валовая прибыль «Абрау-Дюрсо» достигла 117 млн руб. Прибыль до налогообложения составила 1,04 млрд руб., тогда как в 2022 году компания зафиксировала убыток в размере 42,9 млн руб.

ПАО «Абрау-Дюрсо», зарегистрированное в Москве в 2007 году, специализируется на консультировании по вопросам коммерческой деятельности и управления. Основными акционерами компании являются ООО «Актив Капитал» (Москва) с долей 57,85% и Павел Титов, владеющий 31,84% акций.

Анна Гречко