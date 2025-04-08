Заморозки в трех регионах Черноземья ожидаются до 10 апреля

Синоптики продлили предупреждение о заморозках в Белгородской, Воронежской и Курской областях. Понижение температуры до -5°С в этих регионах ожидается до 6:00–9:00 10 апреля. Из-за этого там введен оранжевый уровень погодной опасности. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Накануне заморозки прогнозировали и в Орловской области. Сегодня синоптики предупреждают жителей региона о гололедице на дорогах с 21:00 8 апреля до 21:00 9 апреля. Это же явление возможно в Липецкой области — с 18:00 8 апреля до 18:00 9 апреля. Также липчанам сообщают о ветре с порывами до 16 м/с с 6:00 до 18:00 9 апреля. В тот же период усиление ветра до 17 м/с ожидается в Тамбовской области.

В этих регионах введен желтый уровень погодной опасности.

Система Гидрометцентра включает четыре уровня: зеленый, желтый, оранжевый и красный. Первый не требует оповещений о погоде, второй предупреждает о потенциально опасных явлениях, третий — о стихийных бедствиях, наносящих ущерб, последний — о катастрофах и крупных разрушениях.

Алина Морозова