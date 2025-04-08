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В Ростове произошел пожар в доме по улице Немировича-Данченко

Около 12:35 в Ростове в многоэтажном доме по улице Немировича-Данченко, 78 произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Пожар произошел на шестом этаже. Внутри квартир нет следов разрушений, отметили в ведомстве. Пострадавших нет.

В 12:46 пожарные ликвидировали открытое горение на площади 30 кв. м. В тушении было задействовано десять человек и пять единиц техники.

Мария Иванова

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