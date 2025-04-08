В Ростове произошел пожар в доме по улице Немировича-Данченко
Около 12:35 в Ростове в многоэтажном доме по улице Немировича-Данченко, 78 произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Пожар произошел на шестом этаже. Внутри квартир нет следов разрушений, отметили в ведомстве. Пострадавших нет.
В 12:46 пожарные ликвидировали открытое горение на площади 30 кв. м. В тушении было задействовано десять человек и пять единиц техники.