Аграрии Сочи не ожидают влияния похолодания на субтропические культуры

Временное понижение температуры и продолжительные дожди в Сочи не окажут существенного влияния на урожай субтропических культур, так как их цветение приходится на более поздний период. Об этом сообщает «Ъ-Сочи» со ссылкой на председателя общественного движения «Российские субтропики» Андрея Платонова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

По словам эксперта, пик цветения субтропических культур — хурмы, инжира, гранатов, цитрусовых — приходится на вторую половину апреля и май. Поэтому временное похолодание не окажет критического воздействия на урожай.

Согласно прогнозу руководителя центра «Метео» Александра Шувалова, температура в Сочи днем составит 6–8°C, ночью — от 1 до 6°C. Снег возможен лишь в горах на высотах выше 800–1000 м. Погодная норма вернется к концу второй декады апреля.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Сочи планируют создать плантации бананов — первый урожай ожидается к концу 2025 года.

Нурий Бзасежев