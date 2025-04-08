Количество разводов в Петербурге с начала года сократилось на 11%

В Санкт-Петербурге за I квартал 2025 года зарегистрировали 5732 развода. Это на 11% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в Смольном.

На текущий момент отделы ЗАГС поженили 7358 пар, что на 300 браков превосходит уровень 2024 года. Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что в городе создана благоприятная атмосфера, способствующая росту доверия к институту семьи и укреплению семейных ценностей. К тому же власти продолжают вводить новые меры поддержки.

Правительство города ранее решило выдавать родителям новорожденных подарочные наборы. С начала года они получили 8510 коробок с необходимыми для ухода за ребенком вещами.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что программу по повышению рождаемости в Петербурге профинансируют на 848 млн рублей.

Татьяна Титаева