Короли неловких ситуаций

Обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает о том, какие истории происходили с атлетами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Неловкие ситуации в мире спорта происходят нередко, но повышенным вниманием и невероятной популярностью пользуются случаи, связанные, скажем так, с интимными нюансами. Тема щепетильная, но подобными публикациями не брезговали даже серьезные спортивные издания, особенно если все происходило на крупных турнирах.

Невероятная история фигуристки Габриэлы Пападакис, которая выступала за Францию в паре с Гийомом Сизероном на олимпиаде в Пхёнчхане в 2018 году, взорвала мир и не только спортивный. В момент выступления у спортсменки расстегнулось платье, линия выреза сместилась и приоткрылась обнаженная грудь. В итоге судьи поставили пару на второе место. Стоит сказать, что подобные истории в мире фигурного катания случались не раз. Такое было даже со звездой 1980-х знаменитой Катариной Витт, но эротический пассаж Габриэлы Пападакис стал самым известным, ведь в этот момент соцсети уже правили миром.

Атлетом же, который буквально разорвал интернет-пространство и в одну секунду, без преувеличения, получил мировую славу, стал французский прыгун с шестом Антони Аммирати, хотя на Олимпиаде в Париже в 2024-м он не смог взять высоту 5,7 м и занял лишь 12-е место. Но дело в том, что планку легкоатлет сбил, уж простите, причинным местом. Видео этого момента завирусилось в соцсетях, а известный порносайт предложил Антони $250 тыс. за возможность снять то, что было скрыто. Спортсмен в итоге сказал решительное нет.

Российский футболист Артем Дзюба оказался более предприимчивым. После того как злоумышленники слили в Сеть подробности его личной жизни, форвард снялся в ролике одного из ведущих мобильных операторов страны, где намеки на скандальное видео игрока были очевидны. Такой выгоды из нелепого скандала в России еще не извлекал никто. Точная сумма, которую заплатили футболисту, неизвестна, но за 2024 год, когда ролики шли по ТВ, Дзюба заработал $1,861 млн.

Владимир Осипов