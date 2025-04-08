На капремонт 33 домов в Анапе направят 389 млн рублей

В Анапе реализуется региональная программа капитального ремонта многоквартирных домов с объемом финансирования 389 млн руб. Проект по решению главы города Василия Швеца расширен до 33 объектов, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

На ул. Крымской, 177 уже отремонтирован фасад здания, система электроснабжения, заменены окна и двери в подъездах, восстановлены системы водоснабжения и канализации. В ближайшее время модернизируют систему отопления.

По адресам: ул. Чехова, 4, корпус А и корпус Б завершен капитальный ремонт кровли и электроснабжения. Аналогичные мероприятия продолжаются на Лермонтова, 83, где обновляют фасад, и крышу, а также на Крымской, 138 и Маяковского, 57, где ведутся кровельные работы.

Изначально программа на 2025 год включала 27 многоквартирных домов.

Анна Гречко