На Кубани в 2025 году отремонтируют 60 спортивных объектов

В Краснодарском крае в 2025 году собираются отремонтировать 60 спортивных объектов. Об этом на еженедельном планерном совещании в ЗСК сообщил министр спорта Кубани Серафим Тимченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: krd.ru Фото: krd.ru

По его словам, за последние девять лет в регионе построили 276 спортивных объектов и отремонтировали 57. Он также назвал муниципалитеты-лидеры по числу обеспеченности спортивными объектами — это Староминский, Ейский, Кущевский, Славянский районы и Горячий Ключ. Им, как прозвучало, уступают Армавир, Тимашевский, Апшеронский и Мостовской районы. Основная причина этого — значительный прирост населения за счет миграции, обратил внимание Серафим Тимченко.

Спикер Заксобрания Кубани Юрий Бурлачко спросил у министра о перспективных объектах, которые собираются возвести в регионе, в частности, о дворце гимнастики на территории «Города спорта» в Краснодаре. Господин Тимченко отметил, дворец будет представлять собой соревновательную арену вместимостью 2 тыс. зрителей. Там можно будет проводить турниры самого высокого уровня по прыжкам на батуте, художественной, спортивной и эстетической гимнастике, спортивной акробатике. Сейчас проекта дворца гимнастики на стадии экспертизы.

«Краснодарский край был и остается спортивным регионом. Мы создаем условия, при которых каждый житель может вести активный образ жизни и добиваться высоких результатов. Но есть муниципалитеты, которым в данной работе необходимо подтянуться. Нужно разобраться в причинах, почему не получается быть в лидерах, ведь развитие массового спорта — наша общая задача»,— прокомментировал Юрий Бурлачко итоги совещания.

Леонид Ломакин