Житель Набережных Челнов осужден на 17 лет за убийство знакомого

46-летний житель Набережных Челнов приговорен к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1,5 года за убийство знакомого. Ему были предъявлены обвинения по нескольким статьям: ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража), п. «в» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство с применением насилия, повлекшим тяжкий вред здоровью), а также пп. «д», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью и из корыстных побуждений). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Согласно материалам дела, 8 февраля 2024 года мужчина находился в подвале одного из домов в Набережных Челнах, где вместе со знакомым распивал алкоголь. Во время встречи он тайно похитил телефон потерпевшего.

Позднее, пытаясь завладеть 20 тыс. руб., он нанес знакомому множественные удары по телу, используя в качестве оружия гвоздодер и газовый ключ. Кроме того, он облил жертву кипятком, причинив термические ожоги II степени.

Потерпевший скончался на месте от полученных травм.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Артём Дергунов