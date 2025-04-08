МЧС Кубани предупреждает о заморозках до -4 градусов в регионе

МЧС Краснодарского края предупредило о заморозках до -4 градусов, которые ожидаются в регионе с 9 по 11 апреля. Ведомство рекомендует аграриям и дачникам защитить растения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

По словам начальника Центра управления в кризисных ситуациях Максима Чернышева, температура воздуха местами может снизиться до -2°C, а в юго-восточных предгорьях — до -4°C. При этом прибрежные районы Черного моря от Анапы до Сочи похолодание не затронет.

Спасатели рекомендуют жителям Кубани, особенно владельцам приусадебных участков и сельскохозяйственных предприятий, принять профилактические меры для защиты насаждений. Специалисты советуют использовать укрывной материал — полимерные пленки или нетканые покрытия — для минимизации ущерба от заморозков.

Анна Гречко