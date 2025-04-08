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В Тихорецке обезврежены снаряды времен войны

Сотрудники ОМОН «Шторм-Юг» Росгвардии уничтожили четыре боеприпаса времен Великой Отечественной войны, обнаруженные при проведении земляных работ в Тихорецке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: пресс-служба Росгвардии Краснодарского края

Фото: пресс-служба Росгвардии Краснодарского края

Снаряды были обнаружены во время земляных работ на ул. Меньшикова. Прибывшая на место группа разминирования Росгвардии установила, что найденные предметы представляют собой две 82-мм минометные мины и два артиллерийских снаряда калибра 76 мм. Все боеприпасы имели сильные следы коррозии.

Специалисты транспортировали взрывоопасные объекты на безопасное расстояние от жилых домов, где произвели их уничтожение.

Анна Гречко

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