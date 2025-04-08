В Чувашии изъяли незаконную продукцию с никотином на 2 млн рублей

В Чувашии у индивидуального предпринимателя изъяли немаркированные электронные сигареты и флаконы с никотинсодержащей жидкостью на общую сумму свыше 2 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Чувашской Республике.

По версии следствия, индивидуальный предприниматель реализовывал в своей торговой точке электронные сигареты и соответствующие жидкости без установленной законодательством маркировки. Нелегальная деятельность была пресечена полицейскими в мае 2024 года.

При осмотре торгового помещения обнаружено и изъято 221 электронная сигарета и 3807 емкостей с никотинсодержащей жидкостью.

Против индивидуального предпринимателя было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 171.1 УК РФ (хранение и сбыт продукции без маркировки в особо крупном размере).

Артём Дергунов