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Коммерсантъ FM
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Продажи жилья в новостройках в некоторых регионах России в январе—феврале 2025 года

Регион Объем продаж (тыс. кв. м) Динамика год к году (%)
Москва 687 39
Московская область 336 39
Краснодарский край 118 –45
Санкт-Петербург 169 –38
Свердловская область 147 –18
Ростовская область 109 12
Ленинградская область 106 24
Тюменская область 101 –8
Новосибирская область 87 –18
Республика Башкортостан 64 –8
Остальные регионы 1496 –1
РФ в целом 3400 0

Источник: Аналитический центр ДОМ.РФ.

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