Продажи жилья в новостройках в некоторых регионах России в январе—феврале 2025 года

Регион Объем продаж (тыс. кв. м) Динамика год к году (%) Москва 687 39 Московская область 336 39 Краснодарский край 118 –45 Санкт-Петербург 169 –38 Свердловская область 147 –18 Ростовская область 109 12 Ленинградская область 106 24 Тюменская область 101 –8 Новосибирская область 87 –18 Республика Башкортостан 64 –8 Остальные регионы 1496 –1 РФ в целом 3400 0