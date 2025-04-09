Бренды из Азии освоились в России

В торговых центрах и помещениях стрит-ритейла России по состоянию на март 2025 года работает 71 азиатский бренд, что в 2,4 раза больше, чем до февраля 2022 года, когда из-за начала российско-украинского военного конфликта ЕС и США ввели масштабные санкции в отношении РФ. Такие данные приводит консалтинговая компания Nikoliers.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По подсчетам консультантов, с 2022 года по февраль 2025 года около 60% брендов (43 марки), вышедших в Россию, представлены странами Азии. Среди лидеров — Турция с долей почти 47%. Турецкие компании сделали ставку на одежду, обувь и товары для дома, предлагая в основном продукцию среднего и выше среднего ценовых сегментов.

Доля Китая среди азиатских брендов составляет 28%, уточнили в Nikoliers. В сегменте смартфонов они контролируют 81% рынка. Еще китайские бренды заняли сегменты бытовой техники, электроники, одежды и обуви. А вот доля брендов из Южной Кореи на российском рынке составляет 13%.