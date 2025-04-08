Краснодарский край вошел в список регионов РФ с риском затоваривания жильем
«Дом РФ»: на Кубани распродано менее 60% строящегося жилья
Краснодарский край вошел в список 29 российских регионов с риском затоваривания новостройками. Об этом свидетельствуют данные «Дом.рф».
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
В указанных субъектах доля реализованных квартир в новостройках составляет менее 60% от общего объема строительства. На Кубани данный показатель достиг 58%, что ниже среднероссийского уровня в 67%.
Среди ключевых причин аналитики указывают несбалансированную структуру предложения: на долю однокомнатных квартир в крае приходится 62% всех новостроек, при том что средний показатель по стране — 53%. Также отмечается высокий приоритет индивидуального жилищного строительства: доля ИЖС в регионе достигла 56%.
Дополнительными факторами стали большое количество новых проектов на рынке и рост цен. По мнению экспертов, в отдельных случаях влияет и неудачный выбор локаций для строительства.