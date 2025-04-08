На замену котельных в Константиновском районе направят 40 млн рублей

В Константиновском районе Ростовской области планируют заменить две котельные, которые обеспечивают теплом два детских сада, школу, колледж и техникум, военкомат. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Отмечается, что износ котельных составляет более чем 90%. Одну из котельных заменят в этом году, вторую — в следующем. Стоимость работ по двум объектам составит около 40 млн руб., основная часть средств будет выделена из регионального бюджета.

Кристина Федичкина