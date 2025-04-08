В Донском регионе завершена модернизация жилищно-коммунальных сетей

В Донском регионе завершена масштабная модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры. Программа модернизации охватила более 80 км инженерных сетей и 19 объектов ЖКХ, сообщает пресс-служба областного правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным источника, 16 котельных реконструировано в Миллерово в 2023 году, в Ростове и Волгодонске в 2024 году отремонтировали порядка 32 км магистральных тепловых сетей.

В Новочеркасске проведена модернизация объектов центрального водоснабжения, а в донской столице завершено строительство канализационного дюкера через реку Дон в районе западного железнодорожного моста.

Все запланированные 82 объекта завершены и введены в эксплуатацию (52 в 2023 году и 30 в 2024 году).

«Благодаря масштабной модернизации коммунальной инфраструктуры, финансируемой за счёт средств Фонда национального благосостояния, мы смогли существенно повысить надёжность и качество коммунальных услуг для жителей Ростовской области. Эти проекты позволили не только обновить инфраструктуру с высоким износом, но и снизить негативное воздействие на окружающую среду»,— отметила министр ЖКХ РО Антонина Пшеничная.

В результате реализации всех мероприятий с 2022 года качество коммунальных услуг улучшилось для более чем 400 тысяч жителей Ростовской области. Работа в данном направлении будет продолжена.

Валентина Любашенко