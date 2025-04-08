«ИрАэро» запускает рейсы из Сочи в Даламан с 1 июня

Авиакомпания «ИрАэро» запускает регулярные рейсы из Сочи в турецкий Даламан с 1 июня 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Полеты на Sukhoi Superjet 100 будут выполняться два раза в неделю — по вторникам и четвергам, время в пути составит 1 час», — говорится в сообщении компании.

Авиаперевозчик также отметил, что продолжит ежедневные полеты из Сочи в Стамбул и Анталью. В рамках летнего расписания «ИрАэро» планирует связать Сочи с несколькими российскими городами: дважды в неделю с Пензой и Астраханью, еженедельно с Махачкалой, Уфой и Нижневартовском.

Аэропорт Сочи перешел на весенне-летнее расписание с 30 марта. В новом сезоне запланированы рейсы по 85 направлениям: 57 внутренним и 28 международным, которые будут обслуживать 31 авиакомпания.

Нурий Бзасежев