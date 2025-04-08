В Егорлыкском районе Дона произошло смертельное ДТП

В ночь на 8 апреля в Егорлыкском районе Ростовской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб один человек. Сообщение об этом размещено в Telegram-канале областной Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

По информации ГАИ, страшная авария случилась в 01:29 на 11 км + 420 м автодороги «ст. Егорлыкская – х. Ковалевский». Водитель 1985 года рождения управлял автомобилем «Лада Гранта». По предварительным данным, он не выбрал безопасную скорость движения, допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием.

«В результате ДТП пассажир 2016 года рождения погиб на месте», – сказано в сообщении.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», рано утром 8 апреля на автодороге в Аксайском районе водитель пассажирского автобуса «Москва - Геническ» не справился с управлением. В результате, транспортное средство опрокинулось. На момент ДТП в автобусе находились 23 человека.

Владимир Андреев